888 GRAMMI KAALUVAST ENNEAEGSEST ELUJÕULISE POISINI! Sebastiani ema: „Enneaegse lapse sünd on maraton, mitte sprint!“ 

Anete meenutab, kuidas ta oli ühel juulikuu päeval parasjagu pildistamas pulma, kui kõhus hakkasid kahtlased krambid. „Arvasin ise, et mul on libatuhud. Sebastian on meie esimene laps ja ei kujutanud ette, mida oodata,“ kirjeldab ta. Anete ei uskunud, et võiks nii vara, kui rasedus on kestnud vaid natuke üle kuue kuu, sünnitama hakata.