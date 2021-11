Monaco vürst ja vürstinna ei elagi enam koos?! 

Albert II (63) ja endine olümpiaujuja Charlene Wittstock a(43) biellusid kümme aastat tagasi. Neil on kuueaastased kaksikud Jacques ja Gabriella. Vürstinna pikk viibimine omaaegsel kodumaal Lõuna-Aafrikas äratas ohtralt spekulatsioone - ehkki õukond kinnitas, et Charlene ei saa koju tagasi pöörduda tervisehädade tõttu, jäi kõlama kahtlus, et vürstipaari abielu on karile jooksnud.