PALJASTUS: Paris Hiltoni vastsel abikaasal on salalaps! 

Hiltoni hotelliketi pärijate hulka kuuluv 40aastane Paris abiellus neljapäeval miljonärist riskikapitalisti Carter Reumiga. Luksuslikud pulmad kestsid lausa kolm päeva. Kuid nüüd paljastab New York Post, et Carteril on üheksa-aastane salalaps, kellest avalikkus ei tea.