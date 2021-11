HÜVA NÕU | Dr Martin Adamson: ainult raha pärast kirurgiks õppida ei tasu 

Mida kujutab endast arstiamet? Kirurg dr Martin Adamson vastab, et arstina töötamine pole lihtsalt elukutse, vaid elustiil. Arstiõpe on olnud alati populaarne, ehkki tegu on üsnagi pika ja pingelise õppetööga. Regionaalhaigla üldkirurg dr Adamson räägib, kuidas saada kirurgiks, mida kujutab endast õpe ning kas arstiamet on ikka õppimist väärt.