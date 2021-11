Lauri Pedaja: lapsed ei hooli suurtest numbritest pangakontol, vaid millist lähedust ja armastust me neile pakume 

„Viimased kuus kuud on olnud väga emotsionaalne ja kasvatav sõit elumerelainetel,“ räägib Lauri ning tunnistab, et on enda, kihlatu Getheli ja nende paarisuhte kohta nii palju õppinud. „Aria tulek minu ellu on mulle selgeks teinud, et mis päriselt on oluline ja millele tasub energiat kulutada ning millele mitte.“