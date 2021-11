Meghani tekstisõnumid kohtus: Harry sai isa käest pidevalt pragada 

Meghan käib kohut kõmuväljaandeid Mail On Sunday ja Mail Online avaldava firmaga Associated Newspapers Limited. Hagi puudutab kirja, mille hertsoginna saatis oma isale Thomas Markle'ile ning mille katkendeid kõnealused lehed avaldasid. Hertsoginna nimetab seda oma privaatsuse ja autoriõiguse rikkumiseks. Esimene kohtuaste mõistis kõmulehtede kirjastuse süüdi, kuid too kaebas otsuse edasi, väites, et Meghani kiri isale oligi tegelikult avalikkuse silmadele mõeldud.