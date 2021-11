Paul Walkeri tütar paljastas, et tal avastati kasvaja 

Meadow Walker (22) oli 15aastane, kui tema filmitähest isa autoõnnetuses hukkus. „Kiirete ja vihaste“ tähe ainus laps on teinud edukat modellikarjääri. Viimati rõõmustas ta oma fänne pulmauudisega: Meadow abiellus oktoobris näitleja Louis Thornton-Allaniga. Nüüd aga paljastas noor naine, et tal on seljataga võitlus kasvajaga.