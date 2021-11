PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 17. november 

Küllap oled heas tujus ja naudid väga teiste inimeste seltskonda. Armuasjus võib vedada. Elu nautides ära aga unusta, et sul on ka kohustusi!

Mida iganes elu ka ei tooks – peamine on, et su lähedal oleks keegi, keda saab usaldada ning kellele toetuda. Väärtusta neid inimesi, anna oma panus, et suhteid tugevdada.