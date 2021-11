PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 16. november 

Oled küll loomulult kriitiline ja kõhklev, nüüd aga pead tõdema, et kui tahta, pole tegelikult mitte miski võimatu. Energiatase on kõrge, näed oma eesmärke selgelt.

Üksindust talud halvasti, tahad olla inimeste hulgas, vajad, et sind mõistetaks ja toetataks. Oled ka ise empaatiline ja abivalmis, mõistad ka niisuguste inimeste probleeme, kes on sinust väga erinevad.

Sul on vastaseid, vahest ehk vaenlasigi. Sinu praeguseid edusamme nähes ja mõistes, kui palju sul on jõudu, kaaslasi ja toetajaid, on nad sunnitud taanduma.