OTSEBLOGI JA -GALERII | Superstaarisaate teekond lõppes Andreas Palli jaoks 

Koit: „Polnud nii heaks etteasteks valmis kohe saate alguses Iga kord, kui teed numbri, on see nagu elamus. Paistab, et pole vahet, mida teed või mis stiili laulad. On lauljaid, kes laulavad hästi ja neid, kellel on see ekstra. Sinul on see olemas. Järjekordne vau etteaste.“