FOTOD | Isadepäev tuntud isade peredes: staarhurmur Justin nunnutas kasupoega, Tanel Padar käis pisitütrega jalutamas 

Meelelahutaja Justin McNairn kirjutab Instagramis, et lubab oma kasupoja eest alati hoolitseda. „Hämmastav on olnud vaadata, kuidas sa kenaks noormeheks oled sirgunud. Saan aru, et me ei jaga sama verd, aga meil on nii ilus perekond. Ma teen kõik, et sind oma kasupojana kaitsta ja sinu eest hoolitseda.“ Kaelas kannab Justin põnni tehtud kikilipsu.