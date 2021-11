HÜVA NÕU! Kui valu ei lase olla - millal pöörduda kiropraktiku poole ja mida teha, et tema juurde kunagi pöörduma ei peaks? 

Füsioterapeut ja kiropraktik Priit Kõrve on üle 20 aasta töötanud taastusravi valdkonnas. Ta paneb südamele, et valu kindlasti kannatama ei peaks ning kui sellest iseseisvalt lahti ei saa, tasub pöörduda spetsialisti poole. Siinjuures ei tohiks unustada, et terapeut saab olla abiks terviseprobleemi lahendamisel, aga see ei lahenda kõiki probleeme. Põhitöö oma tervise säilitamisel ja taastamisel tuleb teha inimesel endal – tervislik toitumine, töö, puhkamine, piisav liikumine. Kui oma harjumusi ei muudeta, siis pole ühestki terapeudist abi. Siiski, millise spetsialisti poole esimesena pöörduda, kui valu asu ei anna?