GALERII ESTONIAST | Aasta isa Ahto Vili: püüan enda laste kasvatamisel tehtud vead viie lapselapse peal heastada 

Foto: Erakogu

„Aasta isa tiitel on täielik üllatus, see tegi mind päris sõnatuks. Mõtlesin, et mu kotkalennud on lennatud. Arvan aga, et minusuguseid isasid on Eestimaal tuhandeid ja ma ei ole neist mitte millegi poolest parem ega ilusam. Olen tavaline maamees,“ on pühapäeval Estonia kontserdimajas aasta isaks kroonitud Ahto Vili (70) tagasihoidlik. Poja ja tütre ning nende laste silmis on Ahto aga vankumatu kangelane.