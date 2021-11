PÕGENE, VABA LAPS! Britney Spearsi vabadus hakkas kehtima  

Rosengart süüdistas Jamie Spearsi julmuses ja oma tütre väärkohtlemises. Veel on lauljanna advokaat viidanud, et alkohooliku ja hasartmängusõltlasena pole Jamie kindlasti sobilik inimene Britney varandust käsutama. Britney varandus küünib 60 miljoni dollarini.

Britney ise kohtuistungil kohal ei olnud – ta oli koos oma kihlatu Sam Asghariga (29) puhkusereisil. New York Post kirjeldas, et Britney purskas kohtuotsusest teada saades nutma. „Ta arvas juba pikemat aega, et ei näegi päeva, mil isa võimutsemine tema elu iga viimase kui tahu üle lõpeb, kuid viimaks see ikkagi juhtus.“