Juta Ristsoo meenutab eksabikaasa surma: elus on vahel nii, et mõnda asja tajud ette 

„Elus on vahel nii, et mõnda asja tajud ette. Enne Petsi surma sattusin Ameerikasse ja ajasin ametlikult korda ka lahutuse paberid. Kohalik Kolga-Jaani arst ütles, et ta ei ole näinud nii haiget inimest, kes veel elaks,“ meenutab Juta, et Heiki aitas Peetri 2014. aasta suvel tema kodust Kolga-Jaanis Tartusse haiglasse, aga päästa teda enam ei suudetud.