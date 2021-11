Poksija Astrid Johanna Grents: enesekindlat naist saadab edu igas eluvaldkonnas

Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia treener Astrid Johanna Grents on tõusev täht Tai poksi areenil. Hiljaaegu sai neiu esimesena King of Kingsi naistevöö. „Raske töö tasub alati ära,“ ütles Grents ja tänab oma treenereid ja tiimi. „Suur lugupidamine ka mu vastastele – teie, neiud, tõestate, et ka naised teevad põnevaid matše.“