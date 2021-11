MULJED MEHHIKOST! Keili Sükijainen tähtsa tennisemängu eel: vaadata enda parimat sõbrannat tegemas ajalugu on kirjeldamatu 

„Anett võtab igat päeva väga toredalt ja rõõmsalt. Arvan, et see ongi üks tema trump. Kui vaadata, kuidas teised mängijad siin närveerivad ja mõtlevad, kui oluline see turniir on ja kui palju inimesi seda vaatab... Eile puhkes ka üks mängija nutma, sest olustik ja mängutingimused on väga keerulised ja rasked,“ kirjeldas Mehhikos parimale sõbrannale – Eesti esireketile Anett Kontaveidile (25) – toeks olev teleajakirjanik Keili Sükijainen (30) „Ringvaates“.