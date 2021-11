Tulihingeline treener Marlen Heldemeel: ma ei taha olla kahetsustega vanainimene, vaid üüratute kogemustega entsüklopeedia 

Saarepiiga Marlen Heldemeel (33) on terasest tahtejõu ja Kuuni avatud meelega treener. „Olen treener, sest tahan, et inimesed hakkaksid elama iseenda standardite, mitte teiste seatud ideaalide järgi. Just seepärast pean oluliseks, et mu trennid kõditaksid võrdselt nii meelt kui musklit. Iga päev selles olevate valikute ning mõtetega on üks väike peatükk millestki, mida kutsume eluks.”