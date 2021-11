"Seksi ja linna" täht poseerib Vogue'i esikaanel trotslikult hallipäisena 

„Seksi ja linna“ järg „And Just Like That“ jõuab HBO+ platvormil vaatajate ette detsembris. Omaaegse hittsarja peategelased on nüüd tunduvalt küpsemas eas, kuid Parkerit häirib kaksikmoraal. „Meiega seoses on nii palju naistevihkajalikku mulinat. Meestest ei räägitaks sel moel mitte iialgi. Hallid juuksed, hallid juuksed, hallid juuksed. Kas Carriel on nüüd hallid juuksed?“ See olevat sotsiaalmeedias põhiline jututeema.