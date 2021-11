DIEEDIBLOGI | Dr Simeonsiga peenikeseks: sõbrad ja töökaaslased küsisid, kas olen idioot  

Olen alates teismeeast pidanud kõikvõimalikke dieete, et ilustandarditele vastata. See on omakorda kaasa toonud toitumishäired ja mitmeid päevi kestnud näljutamise. Nüüd, 22aastaselt, otsustasin ette võtta järjekordse dieedi, mida on tuntud näod eesotsas Eeva Helme, Anneli Lahe ja Laine Randjärvega igal pool reklaaminud. Dr Simeonsi dieet lubab, et 40 päevaga on võimalik kaotada 8-15 kilogrammi.