VALIKULINE MÄLUKAOTUS? Meghani valeväide võib talle kohtus hukatuslikuks osutuda 

40aastane Meghan Markle kaebas kohtusse Briti kõmulehte Mail on Sunday ja veebiväljaande MailOnline omanikfirma, sest kõnealused väljaanded olid avaldanud kaks aastat tagasi lõike tema kirjast oma isale Thomas Markle'ile. Kiri on pärit 2018. aasta augustist, mil Meghan oli pööranud isaga tülli, kuna too tegi enne tema ja prints Harry pulmi koostööd kõmumeediaga.