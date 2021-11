Jaanus Nõgistol käib vahva tegelane külas: mulle ta meeldib, temas on midagi väärikat  

„Kui oled metsa kolinud, oled kogu aeg mõne metslooma kodus,“ räägib Jaanus Nõgisto, keda tihtipeale külastab üks vahva väike rebane. „Ta on viisakas, ja uudishimulik. Mulle ta meeldib, temas on midagi väärikat.“

Muusik märgib, et rebased satuvad teinekord ka tema Viimsi koduaeda, ent Hiiumaa loomad on kuidagi teisemad. „Eks hirvi, rebaseid ja metssigu on meil maal ikka õuele sattunud. Perele see meeldib, aga kass hoiab eemale.“