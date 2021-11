David Vseviov avaldas uue ilukirjandusteose 

„Ma ei oska täpselt öelda, mis see on, sest kui lugeda sissejuhatust, siis need on onu Moritza poolt mulle kirjutatud tekstid,“ selgitas nimekas ajaloolane ja raadiosaatejuht ERRi intervjuus. „Lihtsalt tekkis selline mõte, et vahetevahel on hea kirjutada midagi sellist, millel pole reaalsusega otsest seost, aga mis peegeldab reaalset maailma, võib-olla ka seda maailma, mis oli 1950. või 1960. aastatel.“ Teos sündis muude tööde-tegemiste kõrvalt. „Seega oli see ka veidi meelelahutus: kui sa teed ikkagi raadiosaadet stalinistlikest kuritegudest, siis tahaks vahelduseks vallatleda,“ seletas Vseviov.