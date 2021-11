FILMISAADE „DUUBEL“ | PÖFFi soovitus: selle filmi esilinastus lõppes viieminutilise ovatsiooniga 

See periood aastast on taaskord kohale jõudnud – kinomajades ulub suur hunt, mis tähendab, et algamas on järjekordne Pimedate Ööde filmifestival! Sel nädalal soovitame filmi, mis võib osutuda küll vastuoluliseks, ent samas on kogunud ka ohtralt kiitust. Näiteks sai kõnealune linateos suvel toimunud Cannes'i filmifestivalil toimunud linastusel viis minutit kestva aplausitormi osaliseks.