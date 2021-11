PÖFFi elutööauhinna laureaat Elle Kull: Leida Laius tõi mind filmi ja pani Ago-Endrik Kergega paari 

Kõlks! Vastu aknaklaasi lendab kivike. Seejärel teinegi. Tolle teise korruse akna taga istub noor Elle Kull, öösärk üll, väsinud jalad pesukausis. Filmi „Reigi õpetaja“ võttepäev on seljataga. „Silmad rõngas istusin seal ja nii kui kivike akna vastu tuli, ütlesin: „Ita, see on sulle!“,“ meenutab näitleja Elle Kull (69), et tema toakaaslane Ita Ever puhkes säherduse vangerduse peale lihtsalt naerma. Kivikesi pildunud romantik oli Ago-Endrik Kerge. Napilt läks mööda võimalus, et nood kaks mänginuks ses linaloos armastajapaari.