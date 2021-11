Õõvastavast minevikust sirge seljaga välja! Naiste toetaja Katre Kulbok: meestelt tunnustuse otsimine viis selleni, et mind vägistati, kui olin 15aastane 

Katre Kulbok (29) on life coach, kes on oma suureks eesmärgiks võtnud naiste toetamise ja inspireerimise. Ta on tulnud läbi tule ja vee, et jõuda täieliku enesearmastuseni. Kulbok on naisi toetanud juba neli aastat ning tema koolitustest on osa võtnud ligi 4000 inimest. „Toetan naisi, et nad jõuaksid selgusele, kes nad on ja mida elult soovivad. Minu missioon on enesearmastuse väljakutse, et iga naine saaks aru, et on võimalik elada paremat elu.”