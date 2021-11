Noor treener Simone Viidas: postitan paljastavaid pilte, sest naise keha on ilus, mitte selleks, et meeste tähelepanu saada

Simone Viidas (21) on oma noore ea kohta saavutanud tõeliselt palju – lisaks kinnisvaraettevõtlusega tegelemisele on ta suur spordifänn, andes ka ise naistele poksitrenne. Küll aga on tema trennid veidi teistsugused: neiu paneb väga suurt rõhku ka vaimsele tervisele, olles selle jaoks loonud isegi spetsiaalse väljakutse.