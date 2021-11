OOTAMATU OTSUS! Hurmur Justin McNairn lendab tagasi Austraaliasse: kindlasti on raske Triinu-Liisist eemal olla 

Sellegipoolest räägib Justin, et on põnevil näha oma perekonda ja sõpru. „Eesti on mul südames, kuid armastan Austraaliat meeletult,“ ütleb ta. „See otsus põhineski puhtalt koduigatsusel, motivatsioonitõusu vajamisel ja oma karjääri edendamisel.“

Justin räägib, et kuna on Austraalia kodanik, ei ole raske temal koroonaviirusest tingitud piirangute ajal tagasi reisida. Tema sõnul on alates 1. novembrist valitsus tühistanud Austraalia kodanikele kehtivad piirangud ja nad võivad riigist ilma erandita vabalt lahkuda. Seevastu mitte Austraalia kodanikel või Austraalias alalist elukohta omavatel inimeste ei ole võimalik riiki siseneda. „Seetõttu otsime Triinuga võimalust pikema viisa taotlemiseks, et ta saaks minu perega kohtuda,“ lisab ta.

Justin lendab koju vahetult enne jõule. See tähendab aga seda, et peab pühad veetma oma abikaasa Triinu-Liisist eemal. „Hetkel pole ma jõuluplaanidele eriti mõelnud, kuid võin garanteerida, et proovime Triinuga palju video teel koos aega veeta,“ ütleb ta. „Kindlasti on raske Triinust eemal olla. Ka Eestist, plaanitud kolmekuulisest kogemusest kujunes ju kiiresti 12kuuline teekond. Armastan siin veedetud aega ja oma perekonda.“

Mis on aga Justini plaanid kodumaal ja millal tuleb tagasi? „Kuna Austraalia läheb suveajale, tähendab see pulmahooaega, seega on mul meelelahutajana palju tööd. Jätkan ka sotsiaalmeediaga,“ selgitab ta. Tagasi plaanib Justin tulla enne pulmahooaja algust Eestis, et pakkuda ka siin pidudel esmaklassilist meelelahutusteenust.