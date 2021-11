FOTO | Hollywoodi näitlejanna veetis mitmeid kuid Eestis: see riik meenutab muinasjuttu, mida me kõik ihaldame 

„Maailm on üks maagiline paik. Võimalik, et näeme seda ilu eriti siis, kui silmad on pärani lahti. Piiludes siin iga nurga taha, leiate lummust, ajalugu, võlu. Inimesed on helded, soojad, lahked ja ausad ning parajalt metsikud. Teate, see on naljakas, et me kõik ihaldame muinasjuttu ja just siinse riigi taust peegeldab seda,“ kirjeldab näitlejanna. „Ja ometi leidsin ma nendel keerulistel munakividel oma jalgealuse.“