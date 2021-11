Paris Hilton peab täna pööraselt ekstravagantseid pulmi 

40aastane reality-täht ja DJ abiellub sama vana ettevõtja Carter Reumiga ja pidu tuleb vägev - pruut paljastas Jimmy Falloni intervjuus, et pidustused kestavad kolm päeva. „Meil on palju asju tulekul.“ Kuulu järgi on Parisel varuks kümme eri riietust, nii et nädalavahetus kujuneb meeldejäävaks.