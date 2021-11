Fitnesskaunitar Liis Marian Toomse: õnnelik ja enesekindel naine on alati ilus ning särav

„Parimaks saamine tähendab alati ohverdamist ja soovi olla endast parim versioon,“ tunnistab fitnesskaunitar ja treener Liis Marian Toomse. Kaunitar peab oluliseks ausa spordi põhimõtteid ning spordiala reeglitest kinni pidamist, eriti kui tegemist on organisatsiooni ja võistlusega, kus selgelt dopingu kasutamine on keelatud. „On eraldi liigasid ja võistlusi, kus dopingu kasutamine on lubatud. Sportlased, kes on võtnud riski ja valinud selle tee, peaksid ka piirduma nende võistluste ja liigadega,“ rõhutab ta. Ausa spordi edendajana räägib ta, kuidas jõudis spordi juurde, milline näeb välja teekond puhtalt fitnessmaailma tippu ning annab nõu, kuidas hoolitseda enda vaimse ja füüsilise tervise eest.