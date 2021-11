Tanja Mihhailova-Saare ettevõttelt arestiti kümnetesse tuhandetesse ulatuv maksuvõlg 

Eesti Laul 2021 fotosein, peaproov. Foto: Stanislav Moshkov

Tallinna ringkonnakohtu värske otsus toob lagedale, et Tanja Mihhailova-Saar on maksu- ja tolliametiga (MTA) tõsiselt raksu läinud. Nimelt kontrollis MTA kevadel lauljanna ettevõtet Golden Fox OÜ ja otsustas juulis, et tema firma võlgneb riigile kümneid tuhandeid eurosid maksuraha, vahendab Genius.