RÕÕMUSÕNUM FÄNNIDELE: Netflixi verine megahitt "Squid Game" jätkub  

Veriste ellujäämismängudega kogu maailma vallutanud „Squid Game'i“ looja ja režissöör Hwang Dong-hyuk kinnitas Associated Pressi intervjuus, et sari jätkub uute osadega. „Teise hooaja tegemiseks olnud nii palju survet, nii palju nõudlust ja nii palju armastust. Nii et mul on peaaegu tunne, et meil ei jää muud üle! Aga seda ma ütlen, et teine hooaeg tuleb tõepoolest.“