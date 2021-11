Kauaaegse kallima Priiduga kihlatud Kerdo Mölder: olen aus ning ennast armastav ja õnnelik pede 

Kerdo meenutab, et unistas juba 13aastaselt pere loomisest. „Naine, kaks last ja lisaks kaks lapsendatud last ­– see oli minu unelmate pere. Paraku läks kõik teisiti...“ kirjeldab ta. Kerdo leidis küll imelise naise, kellega sai kaks last ning kõik oli justkui unistuste täitumine, kuid aja jooksul hakkas ta ennast aina rohkem avastama ning tema tegelik seksuaalne orientatsioon sai võitu. Kerdo sõnul muutusid võitlused iseenda ja oma olemusega aastatega aina suuremaks ning ta ei suutnud enam tõde varjata.