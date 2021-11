Cumberbatch sai oma uue filmi võtteil KOLM korda nikotiinimürgituse 

Thomas Savage'i samanimelisel romaanil põhinev „Koera vägi“ on Campioni („Klaver“) kauaoodatud uus film pärast tosina aasta tagust „Säravat tähte“. Uus-Meremaa kineast pälvis selle eest Veneetsia filmifestivalil parima režissööri auhinna.

Nüüd aga paljastab filmis sadistlikku rantšoomanikku Phil Burbanki kehastav Benedict Cumberbatch (45) ajakirjas Esquire, et pidi kunsti nimel piinu kannatama. 2014. aastal suitsetamise maha jätnud staar süütas „Koera väe“ võtteil ühe sigareti teise järel. „Suitsetada oli väga karm. Ilma filtrita plärud, üks võte teise järel. Sain kolm korda nikotiinimürgituse. Kui pead palju suitsetama, on see täitsa hirmus!“ kurtis näitleja.