ÜTLE SÕNA SEKKA! Kas oled nõus, et see on maailma seksikaim mees?! 

Arvukatest komöödiatest tuntud 52aastane Rudd tunnistas, et tal on raske uue tiitliga harjuda. Teda on nimetatud heasüdamlikuks, tagasihoidlikuks, usinaks - aga seksikas?! „Ma saan aru küll, et kui inimesed kuulevad sellest tiitlist, ütlevad nad: „Mis asja?!“"" naeris Rudd People'i värske numbri kaaneintervjuud andes. „See pole võlts tagasihoidlikkus. Paljud vääriksid seda tiitlit minust rohkem.“