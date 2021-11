Katariina Libe andis välja romaani „Ohverduste sügis": see sobib hästi teismelistele, kes just hakkavad elu enda jaoks lahti mõtestama 

„Ma võtsin endale sellise eesmärgi, et tahaks kirjutada lugu, mille peategelane on laps, kus on mütoloogilised, unenäolised, fantastilised tegelased, aga et see ei ole lastelugu, et see pigem on noortelugu,“ räägib näitlejanna Katariina Libe, kes on valmis saanud romaaniga „Ohverduste sügis“, uudistesaates „Aktuaalne kaamera“.