HÜVA NÕU | Sind häirib su nina? Kirurg selgitab, mida ninaplastika tegelikult tähendab 

Meedias ja mujal maailmas pole harv juhus, kus näeme pilte ebaõnnestunud ninaoperatsioonidest ja mõtleme – miks ometi? Kõrva-nina-kurguarst Dr Erik Luht, kes tegeleb ka ninaplastikaga, selgitab, et tegu võib olla vale operatsioonitehnika valikuga või on mindud korduvate lõikustega liiale. On olemas psühhiaatrilisi haigusi, mille korral inimene ei tunneta enda keha adekvaatselt ja tekib kinnisidee mingi tunnetatud iluvea suhtes. Sellisel juhul ei pruugi ilukirurgiast abi olla ja haige jääb alati uut lõikust soovima. Mida kirurg sel juhul tegema peaks?