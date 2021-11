„X-TOIMIKUD“ | Igor Volke: me kolime Kuule ja Marsile, seda ei saa enam takistada! 

Nädal tagasi kirjutas Princetoni bioeetika professor Peter Singer Eesti Päevalehes, et oleme inimkonnana kuldse koidiku lävel. Professor arutles Maa pealt kosmosesse kolimise võimaluste üle – ilmselt ei tee me seda veel homme, kuid selle sajandi sees küll. On tõenäoline, et aastaks 2100 on tehnoloogia juba nii arenenud, et suudame luua asustusi teistel planeetidel.