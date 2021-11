FOTO | Lapseootel Liisa Leetma: oluline on rasketel aegadel hoida ennast positiivsel kursil, mitte minna kaasa selle hullusega 

Liisa elukaaslane on laulja ja Cartooni liige Joosep Järvesaar. Paar ootab oma esiklast. „Mu paljud sõbrad olid varasemalt öelnud, et lapse saamiseks ei saa kunagi valmis olla, isegi kui arvad, et oled,“ rääkis Joosep Järvesaar, et teda valdasid pärast Liisalt kuuldud beebiuudist ülevoolavad emotsioonid, mida ta sõnadesse panna ei oskagi.