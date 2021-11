ALATUD VÕTTED „KROONIS“: Kas Harry peaks Netflixi lepingu lõhki rebima? 

KÄTTEMAKSUKLEIT: „Krooni“ uues hooajas kehastab printsess Dianat „Tenetist“ tuttav Elizabeth Debicki. Fotol kannab ta Diana kuulsa nn kättemaksukleidi koopiat. Printsess ilmus paljastavas kleidis seltskonda 1994. aastal pärast seda, kui tema mees prints Charles oli telesaates tunnistanud oma truudusetust. Seksikat kleiti peeti Diana kättemaksuaktiks. Foto: Vida Press

Briti kuningakoja ekspert nõuab, et prints Harry rebiks jalamaid puruks Netflixi koostöölepingu, mis tõi talle ja Meghanile väidetavalt üle 130 miljoni euro. Kõige kurja juur on Netflixi menusari „Kroon“, kus näidatakse Harry ema Dianat ebasoodsas valguses ning kus prints Philipi sõbrannat hakkab mängima näitlejanna, kel on peresidemed Philipi onu mõrvanud IRAga.