RÕÕMUSÕNUM FÄNNIDELE: Inglise rokkbänd Placebo esineb üle seitsme aasta taas Eesti publiku ees 

25 tegutsemisaastat ja üle 13 miljoni müüdud albumi, Placebo suudab suurepäraselt kaardistada inimese olemust just nii nagu see on. Bändi unikaalne viis näidata nii puuduseid kui ka ilu on olnud juba aastaid pelgupaigaks neile, kes tunnevad traditsioonide ahelaid ning peavad peavoolu lõksuks.

Placebo on aastate jooksul teinud koostööd erinevate artistidega, sealhulgas David Bowie, Justin Warfieldi, Michael Stipe'i ja Alison Mosshartiga. Tänaseks on nad välja andnud seitse stuudioalbumit, mis kõik on jõudnud Ühendkuningriigis 20 parima hulka ning müünud maailmas umbes 13 miljonit koopiat.