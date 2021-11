PEEGLIKE, PEEGLIKE SEINA PEAL, KAS SA OLED PETIS? Kaardimoor Kirsti Timmer müüb kalleid võlupeegleid, mis kleebitud kaheeurosesse raami 

Saatejuhiameti ennustajatöö vastu vahetanud Kirsti Timmeri veebipoes on muu kraami hulgas saadaval uhkete hõbedaste, pronksjate ja kuldsete raamidega peeglid, mida ta ise kaitsetalismanideks nimetab. Peeglite hinnad jäävad poolesaja euro kanti. Kui aga Hiina netikaubamajas – AliExpressis – ringi vaadata, leiab täpipealt samasuguse peegliraami 1,66 euroga. Timmer selles faktis vastuolu ei näe, sest tema käest ostetud peegel on väidetavalt nõiasõnu täis. Ja see maksab!