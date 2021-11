Travis Scott kaevati 8 inimese surmaga lõppenud kontserdi eest kohtusse 

Lisaks Travis Scottile on mitu hagi esitatud üllatusesinejale Drake'ile. Hagide väitel utsitasid muusikud rahvamassi lavale lähemale tulema, kuid tekkinud rüsina käigus talluti kaheksa inimest surnuks. Sajad muusikafännid said vigastada. Ühes hagis süüdistatakse Scotti - meigimogul Kylie Jenneri elukaaslast ja lapse isa - lausa mässu õhutamises.

Scottile heidetakse ette, et ta ei katkestanud kontserti, kui oli näha, et inimesed on hädas. Hagides süüdistatakse ka korraldajat Live Nation ebapiisavates turvameetmetes ja tegevusetuses - ühe hagi väitel paluti turvameestelt abi, kuid need polevat midagi teinud.