ÕL ARHIIV | URMAS SÕÕRUMAA 60! „On vaid üksikud hetked, kui inimene suudab olla olevikus – seda nimetatakse taipamiseks.“ 

Eesti ettevõtja, olümpiakomitee president ja Rotermanni keskuse looja Urmas Sõõruma peab lugu nii vaimsest kui füüsilisest arengust ning nimetab end elukunstnikuks. „Minu teekond kujunemisloos algas pea 60 aastat tagasi, kui ma sündisin ning see sõit on olnud kahtlemata huvitav,“ rääkis Sõõrumaa Star FM saates „Õnnevale(m)“. Ta usub, et tema teekond on olnud võimalusega elada parimatel aegadel, mis kestavad ja mille lõppu pole hinge mõttes isegi olemas. Aga millised pöördepunktid elus on Urmast voolinud?