PÕRANDAALUSE NAISKOOMIKUNA TUURILE! Ann Vaida: Tinderi naljad lähevad kõigile peale 

Keilast pärit naiskoomik Ann Vaida jõudis püstijalakomöödiani kolme aasta eest, kui mõtles ühel hetkel ennast Comedy Estonia vabal laval proovile panna. Mõeldud-tehtud – Ann sooritas Von Krahli teatri laval viieminutilise etteaste. „Esimene kord läks päris hästi. Ega ma väga ei mäleta enam, milliseid nalju ma rääkisin, aga lavanärv oli päris suur ja pulss oli kõrgel. Tulin lavalt maha ja hakkasin mõtlema, kas aeg sai täis ning kõik räägitud,“ meenutab Ann ja lisab, et vabal laval saab kätt proovida igaüks, kes tunneb, et tal on head naljad olemas. „Nii satub lavale inimesi, kes muidu ei jõuaks sinna võib-olla kunagi.“