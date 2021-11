PÕRANDAALUSE KOOMIKUNA TUURILE! Ann Vaida: ma pole isegi esinema sobinud lihtsalt seetõttu, et olen naine 

„Stand up on justkui individuaalsport.“

Kui Ann kolme aasta eest stand up’i Von Krahlis alustas, tundus esinemine talle hirmutav. „Mõtle, oled kodus naljad välja mõelnud, need tunduvad päris naljakad, tahaks teistele ka rääkida ja astudki teatrilavale,“ arutleb Ann, kellele tuli üllatusena, et teatrivalgustid on tõesti nii eredad, et publikust on näha vaid kahte esimest rida. Paljud Anni algul esitatud naljadest olid tundunud sõprade ringis naljakad.

Kuigi levib arusaam, et koomikud on ka tavaelus killumeistrid ja et naljad on neil kohe varnast võtta, siis Anniga see nii ei ole. „Ma ei pea ennast inimesena nii naljakaks. Pean ikka naljade kirjutamiseks maha istuma. Selgus, et see on täiesti õpitav asi,“ lausub Ann, et koomikuks pigem õpitakse, kui saadakse. „Isegi kui oled see vaimukas inimene seltskonnas, siis pead ikkagi vaeva nägema, sest publik ootab kogu aeg uut materjali ja just harjutamisega muutud paremaks.“

Ann selgitab, et nalja kirjutamiseks on kaks varianti – esimene, kus vahel lihtsalt juhtubki midagi naljakat, millest rääkida, ja teine, kus tuleb olla tehnilisem, maha istuda ja mõelda, mis on hetkel populaarne teema. „Näiteks praegu on väga popid pakirobotid üle terve Kalamaja. Edasi hakkad mõtlema, et kuidas see naljakas on. Selline kuivem töö, aga tunnen, et pean seda päris palju tegema, et hästi välja tuleks. Stand up on justkui individuaalsport, teed kodus oma trenni ära, kirjutad naljad valmis ja siis lähed lavale ja vaatad, kuidas läheb.“

Koomiku enda naljad põhinevad suures osas tõestisündinud lugudel, kuhu ta puistab sisse erinevaid metafoore ja nalju. Tavaelus peab ta ennast pigem vaikseks inimeseks, kes analüüsib erinevaid situatsioone. „Ma vaatan ja jälgin, kes mida ütleb. Väga aktiivselt ma suurtes seltskondades vestlustes ei osale. Samas pole mul kunagi suurt lavahirmu olnud. Arvan, et see on lüliti, mida saab sisse-välja lülitada. Ekstravertne introvert, kui nii võib öelda.“

SOOJENDUS KÄIB KODUS! Ann Vaida: Stand up on justkui individuaalsport. Foto: HARRY TIITS

Varem tegi Ann poliitilisemaid nalju, kuid avastas kolm aspekti, miks neid on keeruline teha. „Esiteks, igasuguse poliitilise naljaga käib kaasas kaalukauss, kus ütled, et see on vale ja see on õige, mis tihtipeale toimib. Kas sa kinnitad publiku ootusi või purustad need mingil ootamatul teel, mis on aga totter; kui kaua sa lähed lavale ja ütled ühte asja, et hahaa, nad on mölakad? See tüütas mind ära, sest on minu arvates nii ilmselge. Teine aspekt, mille avastasin, on poliitika kiire muutumine. Mäletan Kert Kingo tagasiastumist, kui mulle öeldi, et oleks lahe, kui teeksin midagi poliitilist. Seal tuleb mängu aga see nüanss, et kui ta tagasi astub, kaob ära võimupositsioon. Eesmärgiks on ju ikkagi naeruvääristada võimupositsiooni. Ja kolmandaks aspektiks on see, et enamikku inimesi see ei huvita. Publiku leidmine on keeruline sellise teemaga. Tinder on samas kõigile naljakas,“ selgitab Ann tagamaid, miks ta teeb järjest vähem poliitilisi nalju.