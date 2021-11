JÕULUBEEBI TULEKUL! Joosep Järvesaar: kui isaks saamisest teada sain, tekkis mul aju asemele punase vestiga ahv, kes tagus trummitaldrikuid kokku 

Järvesaar rääkis raadio Sky Plusi saates Andi Raigile: „Mul ei olnudki mõtteid. Ütleks, et mu aju asemel oli punase vestiga ahv, kes tagus neid trummitaldrikuid kokku. Paljud sõbrad olid varasemalt öelnud, et lapse saamiseks ei saa kunagi valmis olla, isegi kui arvad, et oled.“

Joosep avaldas, et beebi tuleb ilmale jõulude paiku. Peatne isaks saamine on noore artisti pannud mõtlema ka lastelaulude kirjutamisele. Ta märkis, et üks lastelaul on tal juba valmis. Loo pealkiri on „Tulnukate tossud on kollast lima täis“. „Peaks mingil hetkel keskenduma, et jõulu- ja lastelaule kirjutama hakata,“ mõtiskles ta ja lisas, et kõiki tema lugusid kuuleb esimesena alati kallim Liisa.