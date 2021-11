Kuninganna Elizabeth II intiimsed kirjad pannakse oksjonile 

Kirjad peegeldavad monarhi kõige isiklikumaid mõtteid. Ühes kirjas kirjeldas Elizabeth oma talumatut kurbust isa George VI ootamatu surma järel aastal 1952. Kuid ta lisas, et vaatamata tühjale ja üksildasele tundele teab ta, et peab oma kohuseid täitma - isa surmaga tõusis printsess Elizabeth Ühendkuningriigi troonile. Vastne monarh kurvastas, et tema emale ja nooremale õele Margaretile mõjub perepea kaotus veelgi rängemini.