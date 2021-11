HÜVA NÕU | Test, kuidas aru saada, kas praegune kodu on sinu jaoks õige 

Kinnisvaramaaklerina tegutsev Jana Kivi on tegutsenud suurema osa oma karjäärist hoopis müügialal, aga maakleritööni jõudes tabas teda äratundmine, et just selleks on elu teda ette valmistanud. Ta on veendunud, et iga asi, mida ta on varem teinud, on teda toonud just sinna, kus ta praegu on ning iga kogemus on olnud millekski hea. Näiteks sai abikaasa asendamisest kutsumus ja sellest omakorda endale ideaalse kodu leidmine.